Во дворе ЖК на улице Дыбенко рецидивист избил мужчину

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Росгвардейцы задержали рецидивиста, нанесшего побои мужчине в ходе конфликта во дворе жилого комплекса на улице Дыбенко. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем в полицию обратились жители ЖК с информацией о том, что на территории происходит драка. На месте задержали 57-летнего мужчину, который напал на 36-летнего незнакомца. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Ранее неоднократно судимого злоумышленника доставили в 75-й отдел. Предварительно, один из участников ссоры на машине прибыл к парадной и остановился на тротуаре, чтобы отнести в дом габаритный груз. Перед этим он проехал по газону, оставив глубокие следы. Это и возмутило местного жителя, он сделал водителю замечание, из-за чего между мужчинами началась словесная перепалка, переросшая затем в драку.

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении родственников, напавших на бригаду "скорой" на Афонской, возбудили уголовные дела.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти