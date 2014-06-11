  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В отношении родственников, напавших на бригаду "скорой" на Афонской, возбудили уголовные дела
Сегодня, 9:37
217
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В отношении родственников, напавших на бригаду "скорой" на Афонской, возбудили уголовные дела

0 0

Были избиты 35-летняя фельдшер и 61-летний водитель.

В отношении родственников, напавших на фельдшера и водителя скорой помощи на Афонской улице, возбуждены уголовные дела. Злоумышленники задержаны, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 16 марта в полицию Приморского района поступила информация о нападении на медиков во дворе дома 16. Были избиты 35-летняя фельдшер и 61-летний водитель. На месте поймали 30-летнюю местную жительницу и ее 29-летнего брата. 

В больнице фельдшеру диагностировали ушибы поясницы и правой скулы, водителю – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Их отправили на амбулаторное лечение. 

Накануне правоохранители в отношении напавших завели дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: молодой человек избил своего знакомого у бара на Ломоносова. 

Фото: Piter.TV

Теги: афонская улица, нападение, уголовное дело, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии