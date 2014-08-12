Молодой человек избил своего знакомого у бара на Ломоносова

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Полицейские арестовали молодого человека, который избил своего знакомого у бара на улице Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В середине февраля молодые люди проводили время в баре на улице Ломоносова. После конфликта 20-летний парень напал на своего знакомого у входа в заведение. Пострадавший вернулся домой, откуда его забрала скорая помощь с ушибами головы.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Задержать молодого человека удалось лишь накануне у дома 79 на улице Марата.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти