На Афонской улице брат и сестра напали на фельдшера и водителя "скорой"

Пострадавшим пришлось обратиться в больницу.

В Приморском районе Петербурга брат и сестра избили бригаду скорой помощи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 16 марта медики прибыли к дому 16 на Афонской улице. Во двор вышли дети больного – 29-летний мужчина и его 30-летняя сестра. Женщина толкнула в ходе конфликта 36-летнюю фельдшера, брат ударил по лицу 61-летнего водителя.

Напавших задержали полицейские, составлены протоколы о хулиганстве. Женщина отпущена под обязательство о явке, мужчина помещен в камеру.

В Елизаветинской больнице фельдшеру диагностировали ушибы поясницы и правой скулы, водителю – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Они отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку по факту избиения первоклассника в школе на Бестужевской.

Фото: Piter.TV