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На Афонской улице брат и сестра напали на фельдшера и водителя "скорой"
Сегодня, 8:15
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На Афонской улице брат и сестра напали на фельдшера и водителя "скорой"

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Пострадавшим пришлось обратиться в больницу.

В Приморском районе Петербурга брат и сестра избили бригаду скорой помощи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 16 марта медики прибыли к дому 16 на Афонской улице. Во двор вышли дети больного – 29-летний мужчина и его 30-летняя сестра. Женщина толкнула в ходе конфликта 36-летнюю фельдшера, брат ударил по лицу 61-летнего водителя. 

Напавших задержали полицейские, составлены протоколы о хулиганстве. Женщина отпущена под обязательство о явке, мужчина помещен в камеру. 

В Елизаветинской больнице фельдшеру диагностировали ушибы поясницы и правой скулы, водителю – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Они отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку по факту избиения первоклассника в школе на Бестужевской. 

Фото: Piter.TV

Теги: афонская улица, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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