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Прокуратура проводит проверку по факту избиения первоклассника в школе на Бестужевской

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Пострадавшему оказана помощь в больнице.

Прокуратура Калининского района Петербурга проводит проверку по факту получения первоклассником травмы в школе. Напомним, на ребенка напали ровесники.

Предварительно, 13 марта в образовательном учреждении на Бестужевской улице, перед входом в спортивный зал, одноклассники толкнули мальчика, после чего тот упал и ударился головой об пол. Пострадавшему оказана помощь в больнице. 

Прокуратура района проверяет исполнение администрацией школы требований законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса, а также соблюдение прав и свобод учащихся во время нахождения в учреждении. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге школьник получит 100 тыс. рублей за сломанный на перемене нос. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: бестужевская улица, нападение в школе, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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