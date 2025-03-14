Прокуратура проводит проверку по факту избиения первоклассника в школе на Бестужевской

Пострадавшему оказана помощь в больнице.

Прокуратура Калининского района Петербурга проводит проверку по факту получения первоклассником травмы в школе. Напомним, на ребенка напали ровесники.

Предварительно, 13 марта в образовательном учреждении на Бестужевской улице, перед входом в спортивный зал, одноклассники толкнули мальчика, после чего тот упал и ударился головой об пол. Пострадавшему оказана помощь в больнице.

Прокуратура района проверяет исполнение администрацией школы требований законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса, а также соблюдение прав и свобод учащихся во время нахождения в учреждении. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге школьник получит 100 тыс. рублей за сломанный на перемене нос.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга