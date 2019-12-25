В Петербурге школьник получит 100 тысяч за сломанный на перемене нос

Директор школы называл завышенным размер морального вреда.

Петродворцовый районный суд взыскал 100 тысяч рублей компенсации семье мальчика, который 30 января 2024 года сломал себе нос на перемене в школе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел на перемене. Мальчик бежал по школьному коридору и столкнулся с ребёнком из другого класса. В момент столкновения учителей в коридоре не было.

Суд установил, что учитель начальных классов допустил нахождение учеников без присмотра на территории школы, в результате чего один из детей получил травму. Ребёнка врачами был установлен тяжкий вред здоровью.

Директор школы называл завышенным размер морального вреда. Прокурор просил 150 тысяч, в итоге школу обязали выплатить семье пострадавшего ученика 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)