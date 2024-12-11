Драки, насилие и нападения в петербургских школах: как закон защищает жертв

Piter.TV собрал шесть кейсов, когда государство и город встали на сторону детей при происшествиях в учебных заведениях.

В своих семьях родители могут создать для ребенка безопасную среду без насилия и буллинга, а также все условия для развития и социализации. Но внешний мир никто не отменял, и дети сталкиваются с негативным опытом в школе, на кружках да и просто на улице. Тогда, в лучшем случае, на защиту встает закон.

На фоне обращения прокуратуры в суд с иском о взыскании со школы в Красносельском районе компенсации морального вреда после травмирования ученицы во время конфликта, Piter.TV собрал шесть кейсов, когда государство и город встали на сторону детей при происшествиях в учебных заведениях. Что касается упомянутой ситуации, было установлено следующее: в сентябре 2022 года на перемене между учащимися возникла ссора, в ходе которой 11-летняя потерпевшая получила закрытый перелом плечевой кости и вывих в локтевом суставе. Виновным посчитали учителя, поскольку он допустил нарушение правил внутреннего распорядка дня обучающихся. С учебного заведения хотят взыскать 300 тыс. рублей, заявление находится сейчас на рассмотрении.

Изнасилование шестиклассника в школе Московского района

В середине февраля стало известно о том, что в престижной школе №703 Московского района трое шестиклассников надругались над сверстником в туалете. Все происходящее снималось на видео, позже ролик распространили среди детей. Пострадавшим является мальчик с особенностями развития, он учится по инклюзивной программе. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что в учреждении после происшествия руководство проверяло телефоны школьников, чтобы удалить видео и "замять ситуацию", не уведомив об этом родителей. Подростки, которые изнасиловали одноклассника, уже покинули учебное заведение. Ситуация находится на контроле комитета по образованию Петербурга, губернатора Александра Беглова и главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Как отметила одна из матерей на школьном собрании, состоявшемся 15 февраля, это не единственный случай сексуального насилия среди учащихся. В прошлом году в учреждении старшеклассники снимали "домашнее" видео, действия тоже происходили в туалете. Ранее на все инциденты закрывали глаза. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Массовое отравление в школе на Промышленной улице

Недавно Петербургский городской суд подтвердил законность требований прокуратуры о возмещении морального вреда ребенку, отравившемуся в школе Кировского района. Инцидент произошел еще в сентябре 2023 года в ГБОУ СОШ №608, зарегистрировали 23 случая острой кишечной инфекции среди детей и учителей. Специалисты выявили грубые нарушения порядка и технологии приготовления блюд, несоблюдения условий хранения сырья, допущенных поставщиком питания АО "Комбинат питания "Кировский". Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), в совершении преступления признали виновным повара организации.

В пользу пяти школьников взыскали по 60 тыс. рублей, за четверых суд заступился в июле прошлого года, за еще одного – 11 февраля. В последнем случае ответчик не согласился с судебным актом и обжаловал его в вышестоящем суде, который оставил решение без изменения. Кроме того, трем детям заплатили по 100 тыс. рублей в августе 2024 года и еще одному – 50 тыс. рублей в ноябре.

Нападение учительницы на двух школьниц на проспекте Королева

Общественный резонанс вызвал и случай с нападением на двух девочек в школе №55 в Приморском районе со стороны 58-летней учительницы. Первоклассницы рассказали родителям о случившемся на продленке 14 января, у них зафиксировали ушибы. По словам школьниц, они выполняли работу над ошибками. Педагог одну из них ударила кулаком по голове, вторую – лбом об парту. Но женщина отрицала причастность к этим действиям. Учительница пояснила, что девочки баловались, после этого она взяла за голову одну из учениц и развернула ее в сторону тетради.

По данным районной администрации, создавали специальную комиссию для внутреннего расследования. Педагог уволилась по собственному желанию, развития этого дела нет.

Оскорбления учеников коррекционной школы на Васильевском острове со стороны педагогов

Громкий скандал был с коррекционной школой №4 на Васильевском острове в прошлом году. С учреждения в июле взыскали 50 тыс. рублей в пользу одного из учеников, 70 тыс. рублей заплатили второму потерпевшему в декабре. Педагоги обзывали детей, используя ненормативную лексику. Свидетели записали аудио, на которых слышно, как две учительницы говорят учащимся следующее: "Этой палкой я тебе как дам. <…> Когда бестолковка работать начнешь, ты будешь бестолочь". Преподавательнице Татьяне Жихаревой вменяют ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), дело рассматривает мировой судья.

История началась еще в 2023 году. Тогда правозащитник Никита Сорокин сделал запись, о которой мы рассказали ранее. Учителя, в том числе, обсуждали детей с инвалидностью и высмеивали их. На тот момент полицейские игнорировали обращения родителей, а директор школы заявила, что там "работают только профессионалы". В июне того же года в учреждении провели проверку, сотрудники Государственной инспекции труда выявили множество нарушений.

Травмирование в школе Колпинского района

Почти 4 года назад родители девочки отсудили 50 тыс. рублей у школы Колпинского района и мальчика, напавшего на нее. В 2019 году между учащимися произошел конфликт, после которого пострадавшая вернулась домой с закрытым переломом фаланги со смещением обломков. Ее семья обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано, потому что на тот момент возраст обидчика составлял менее 14 лет. Когда проходили разбирательства, выяснилось, что и ранее подросток не отличался хорошим поведением – он ссорился с педагогами и нападал на сверстников. С ребенком пытались проводить воспитательные беседы и администрация школы, и родители, но безуспешно. В итоге девочке выплатили по 25 тыс. рублей учебное заведение и юноша.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")