В Петербурге родители отсудили 50 тыс. рублей за сломанной палец своей дочери

Суд взыскал как со школы, так и с родителей правонарушителя по 25 тыс. рублей с каждого.

В Петербурге родители отсудили 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за сломанной палец своей дочери. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Инцидент произошёл 14 мая 2019 года в одной из школ в Колпинской районе. Так, между 13-летним школьником Евгением и школьницей Александрой произошёл конфликт. В результате которого девочка пришла со школы домой с закрытым переломом фаланги со смещением обломков. Позже родители школьницы обратились в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела им отказали, поскольку на тот момент Евгению ещё не было и 14 лет.

Известно, что родители Александры потребовали в качестве морального ущерба компенсацию в размере 300 тыс. рублей и с образовательного учреждения, и с родителей школьника. В ходе разбирательства выяснилось, что мальчик и ранее не отличался примерным поведением в школе: ссорился с учителями и дрался со сверстниками. С Евгением пытались проводить воспитательные беседы как администрация школы, так и родители. Однако и они не решили проблемы с поведением, хоть для этого и пришлось сменить школу.

Суд пришел к выводу о возложении ответственности за причиненный Евгением вред как на образовательную организацию, осуществлявшую за ним надзор в момент причинения вреда, так и на родителей несовершеннолетнего. Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Так, суд взыскал как со школы, так и с родителей мальчика по 25 тыс. рублей с каждого.

Ранее мы писали, что школьники баловались телефоном и звонили на номер экстренных служб в Петербурге.

Фото: Piter.tv