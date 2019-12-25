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Школьники баловались телефоном и звонили на номер экстренных служб в Петербурге
Сегодня, 10:48
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nadezhda_sib

Школьники баловались телефоном и звонили на номер экстренных служб в Петербурге

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Мальчик сообщил, что звонил не он, а его друзья.

Ученики второго класса решили побаловаться и позвонили по телефону экстренных служб. Друзья владельца телефона сообщили о пожаре в школе, стрельбе, а также нецензурно выражались. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Мальчику впервые дали мобильный телефон 13-го мая. После школы он пошел гулять с друзьями. Один из его приятелей рассказал, что есть такой телефон, по которому отвечают пожарные. Трое мальчиков по очереди брали у него мобильник и звонили на номер "113", они упоминали пожар в казанской школе, а также матерились, сообщил школьник. 

Номер зарегистрирован на отца мальчика. Ранее ребенок не состоял на учете у полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник заставил эвакуироваться 6 тыс. петербургских школьников. 

Фото: Piter.TV

Теги: ложное сообщение, пожар, стрельба, экстренные службы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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