Школьники баловались телефоном и звонили на номер экстренных служб в Петербурге

Мальчик сообщил, что звонил не он, а его друзья.

Ученики второго класса решили побаловаться и позвонили по телефону экстренных служб. Друзья владельца телефона сообщили о пожаре в школе, стрельбе, а также нецензурно выражались. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Мальчику впервые дали мобильный телефон 13-го мая. После школы он пошел гулять с друзьями. Один из его приятелей рассказал, что есть такой телефон, по которому отвечают пожарные. Трое мальчиков по очереди брали у него мобильник и звонили на номер "113", они упоминали пожар в казанской школе, а также матерились, сообщил школьник.

Номер зарегистрирован на отца мальчика. Ранее ребенок не состоял на учете у полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник заставил эвакуироваться 6 тыс. петербургских школьников.

Фото: Piter.TV