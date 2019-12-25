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Злоумышленник заставил эвакуироваться 6 тыс. петербургских школьников
Сегодня, 9:14
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Злоумышленник заставил эвакуироваться 6 тыс. петербургских школьников

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Эвакуацию решили провести в 10 школах из 645.

Во вторник, 11 мая, из школ Петербурга эвакуировали 6 тыс. детей из-за сообщения о заложенных бомбах. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от злоумышленника получил директор школы № 46 "Центр реабилитации и милосердия" Калининского района. Всего было осмотрено 645 объектов. Эвакуация проводилась только в 10 учебных заведениях Калининского, Красносельского и Красногвардейского районов. Мероприятия по обследованию завершились в 18-м часу. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руководители школ Петербурга должны будут отчитаться о проверке системы безопасности. 

Фото: proshkolu.ru

Теги: бомба, минирование, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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