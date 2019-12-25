Злоумышленник заставил эвакуироваться 6 тыс. петербургских школьников

Эвакуацию решили провести в 10 школах из 645.

Во вторник, 11 мая, из школ Петербурга эвакуировали 6 тыс. детей из-за сообщения о заложенных бомбах. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от злоумышленника получил директор школы № 46 "Центр реабилитации и милосердия" Калининского района. Всего было осмотрено 645 объектов. Эвакуация проводилась только в 10 учебных заведениях Калининского, Красносельского и Красногвардейского районов. Мероприятия по обследованию завершились в 18-м часу. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руководители школ Петербурга должны будут отчитаться о проверке системы безопасности.

Фото: proshkolu.ru