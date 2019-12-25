Руководители школ Петербурга должны будут отчитаться о проверке системы безопасности 12 мая

На данный момент почти во всех школах есть система видеонаблюдения.

Все школы Петербурга обеспечены профессиональной физической охраной, а также кнопками тревожной сигнализации и ручными либо стационарными металлодетекторами. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Наталья Путиловская.

После трагедии в Казани губернатор Петербурга поручил провести комплексную проверку систем безопасности. В 90% городских школ есть видеонаблюдение, в 93% — системы контроля доступа. По словам Путиловской, техническое обследование комплексных систем обеспечения безопасности школ проводится ежемесячно. Сегодня во всех учреждениях усилят контроль за пропускным режимом, обследуют прилегающие территории, проведут дополнительный инструктаж сотрудников и проверят металлодетекторов. Отчитаться о проделанной работе надо будет уже завтра, 12 мая.

Напомним, в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу в школе, в которой ранее учился. Погибли 9 человек, пострадали 21.

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