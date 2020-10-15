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Беглов поручил усилить меры безопасности в школах Петербурга
Сегодня, 16:16
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kraratau27

Беглов поручил усилить меры безопасности в школах Петербурга

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Объекты образования оснащены системами видеонаблюдения и системами контроля доступа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести комплексную проверку, а также усилить меры безопасности в школах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 11 мая. 

Такое поручение глава Северной столицы дал в связи с трагедией в одной из школ Казани. Беглов отметил, что родители должны быть уверены в безопасности детей в стенах учебного заведения. 

Трагедия в Казани показала, что этот вопрос постоянно должен быть в поле зрения руководства школ и Комитета по образованию. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга. 

Таким образом, в течение сегодняшнего дня во всех петербургских школах действует пропускной режим, проходят внеплановые проверки систем безопасности, а также проводится инструктаж работников. 

Стоит отметить, что в петербургских школах безопасность детей и взрослых обеспечивают 93 охранных организаций. К тому же, все школы города имеют под рукой кнопки тревожной сигнализации и металлодетекторы. 

Ранее мы писали, что во всех школах Казани отменили занятия второй смены. 

Фото: pixabay.com

Теги: меры безопасности, школы петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Смирнов Алексей
Сегодня 17:04

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