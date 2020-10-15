Беглов поручил усилить меры безопасности в школах Петербурга

Объекты образования оснащены системами видеонаблюдения и системами контроля доступа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести комплексную проверку, а также усилить меры безопасности в школах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 11 мая.

Такое поручение глава Северной столицы дал в связи с трагедией в одной из школ Казани. Беглов отметил, что родители должны быть уверены в безопасности детей в стенах учебного заведения.

Трагедия в Казани показала, что этот вопрос постоянно должен быть в поле зрения руководства школ и Комитета по образованию. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Таким образом, в течение сегодняшнего дня во всех петербургских школах действует пропускной режим, проходят внеплановые проверки систем безопасности, а также проводится инструктаж работников.

Стоит отметить, что в петербургских школах безопасность детей и взрослых обеспечивают 93 охранных организаций. К тому же, все школы города имеют под рукой кнопки тревожной сигнализации и металлодетекторы.

Ранее мы писали, что во всех школах Казани отменили занятия второй смены.

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