Учительница опровергла избиение девочек в школе на проспекте Королева

Педагог уволилась с 15 января по собственному желанию.

Учительница, которую ранее подозревали в нападении на двух девочек в школе на проспекте Королева в Приморском районе Петербурга, опровергла информацию. Об этом пишет "Фонтанка".

Напомним, первоклассницы рассказали своим родителям об их избиении на продленке 14 января. У пострадавших зафиксировали ушибы, происшествием заинтересовались прокуратура города и СК РФ.

Уточняется, что школьницы выполняли работу над ошибками, тогда как учительница одну из них ударила кулаком по голове, а вторую – лбом об парту. Однако 58-летняя педагог отрицает причастность к этим действиям.

По словам женщины, девочки баловались и отвлекались от задания, после этого учительница одну из них взяла за голову и развернула ее в сторону тетради. Она заявила, что физической силы не применяла.

В пресс-службе администрации Приморского района сообщили о том, что создана специальная комиссия для внутреннего расследования. Травм у детей не обнаружили.

Педагог уволилась с 15 января по собственному желанию.

Фото: pxhere