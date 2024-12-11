Прокуратура и СК РФ проводят проверку по информации об избиении детей в школе Приморского района

Предварительно, жертвами стали как минимум две девочки.

Прокуратура Приморского района Петербурга проводит проверку по информации о применении недозволенных методов воспитания к ученикам одной из школ. Об этом 16 января рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будет дана оценка действиям учителя и администрации образовательной организации, а также соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Кроме того, сведениями заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следователи города также организовали проверку.

По данным tg-канала "Mash на Мойке", в избиении первоклассников на продленке уличили учительницу. Предварительно, жертвами стали как минимум две девочки. Отмечается, что у них зафиксировали ушибы.

Ранее на Piter.TV: задержаны причастные к разбою в подъезде дома по Тихоокеанской улице.

Фото: Piter.TV