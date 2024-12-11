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Прокуратура и СК РФ проводят проверку по информации об избиении детей в школе Приморского района
Сегодня, 10:58
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Прокуратура и СК РФ проводят проверку по информации об избиении детей в школе Приморского района

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Предварительно, жертвами стали как минимум две девочки.

Прокуратура Приморского района Петербурга проводит проверку по информации о применении недозволенных методов воспитания к ученикам одной из школ. Об этом 16 января рассказали в надзорном ведомстве. 

В ходе проверки будет дана оценка действиям учителя и администрации образовательной организации, а также соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Кроме того, сведениями заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следователи города также организовали проверку. 

По данным tg-канала "Mash на Мойке", в избиении первоклассников на продленке уличили учительницу. Предварительно, жертвами стали как минимум две девочки. Отмечается, что у них зафиксировали ушибы. 

Ранее на Piter.TV: задержаны причастные к разбою в подъезде дома по Тихоокеанской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: избиение в школе, приморский район, прокуратура петербурга, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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