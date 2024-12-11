Задержаны причастные к разбою в подъезде дома по Тихоокеанской улице

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Правоохранители Выборгского района задержали причастных к разбою в подъезде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 14 января в полицию поступила информация о том, что в парадной дома 1к1 по Тихоокеанской улице на 50-летнего заявителя напали двое неизвестных мужчин и, избив его, отобрали мобильный телефон за 7 тыс. рублей и 18 тыс. рублей. Пострадавший обратился к медикам с множественными переломами костей лица. После оказания помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

А 15 января по подозрению в совершении этого преступления около дома 18 по той же улице поймали ранее судимых мужчин в возрасте 26 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил условный срок за нападение на девушку с собакой на Седова.

Фото: Piter.TV