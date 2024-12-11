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Петербуржец получил условный срок за нападение на девушку с собакой на Седова
Сегодня, 15:25
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Петербуржец получил условный срок за нападение на девушку с собакой на Седова

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Помимо распыления перца в лицо девушки, он угрожал повторить свои действия и использовать оружие. 

В среду, 15 января, Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении местного жителя Александра Егорова, признанного виновным в хулиганстве. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в сентябре прошлого года Егоров использовал перцовый баллончик против подростка на участке грунтовой дороги вблизи улицы Седова. Помимо распыления перца в лицо девушки, он угрожал повторить свои действия и использовать оружие. 

Егоров частично признал свою вину. Он заявил, что в тот день гулял с русским спаниелем, который убежал в арку. Он пошел за ним и натолкнулся на девушку с шарпеем на поводке. Ему показалось, что девушка была взрослой.

Собаки обеих сторон лаяли, и Егоров начал ругаться на свою собаку, используя ненормативную лексику. Когда он попросил женщину отвести её пса, та начала давать советы по поводу прогулки с животными. Шарпей встал на задние лапы и преграждал путь мужчине. Тогда Егоров достал перцовый баллончик. Он настаивал, что не распылял вещество на девочку, а сделал это в направлении шарпея, чтобы обезопасить себя.

Суд назначил Егорову условный срок в два года с дополнительным трёхлетним испытанием.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка представилась дочерью умершей женщины, чтобы завладеть наследством.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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