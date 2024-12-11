Петербурженка представилась дочерью умершей женщины, чтобы завладеть наследством

Злоумышленница работала сиделкой погибшей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летней горожанки. Ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 15 января в надзорном ведомстве.

В январе прошлого года обвиняемая представилась дочерью одинокой умершей женщины, в собственности которой была квартира на проспекте Ветеранов. Злоумышленница вступила в наследство, предоставив нотариусу документы, в том числе – поддельное свидетельство о рождении.

Так, петербурженка похитила квартиру стоимостью более 9 млн рублей. До этого предполагалось, что жилье перейдет в собственность города.

Обвиняемую ранее не судили, она работала сиделкой у умершей хозяйки, имела комплект ключей и знала, где лежат документы на квартиру. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV