Житель Кудрово предстанет перед судом из-за падения его дочери из окна 20 этажа

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Во Всеволожском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности своему ребенку. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

Так, 36-летний мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 17 февраля 2024 года обвиняемый заблаговременно не оснастил пластиковые окна квартиры специальными запорами, препятствующими открытию створок окон детьми, и покинул квартиру. Малолетняя дочь мужчины, находясь без присмотра взрослых, забралась на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 20 этаже дома в Кудрово. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В октябре на улице Кораблестроителей из окна выпал четырехлетний мальчик.

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