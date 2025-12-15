Директор школы №191: после ЧП с ножом учительница и ученик госпитализированы, угрозы жизни нет

Директор школы Светлана Бабак подчеркнула, что в результате инцидента никто больше не пострадал, а образовательный процесс не был приостановлен.

В школе №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие с участием ученика и педагога. Инцидент прокомментировала директор образовательного учреждения Светлана Бабак. Видео с комментарием опубликовали в Telegram-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

Произошло чрезвычайное происшествие. Ученик ударил ножом учительницу, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. Светлана Бабак, директор школы №191

Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, их жизни сейчас ничего не угрожает. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело о попытке покушения. Правоохранительные органы в данный момент работают в учреждении и устанавливают причину происшедшего. Светлана Бабак, директор школы №191

Светлана Бабак подчеркнула, что в результате инцидента никто больше не пострадал, а образовательный процесс не был приостановлен. По словам руководителя школы, по просьбе родителей и учеников в учреждении организована дополнительная психологическая поддержка для детей.

Комментируя информацию об ученике, директор подчеркнула, что ранее серьёзных проблем за ним не фиксировалось.

Мальчик — средний ученик, по итогам года всего три тройки. Он не испытывал каких-то серьёзных трудностей, общался, играл в шахматы. Это более замкнутый, спокойный ребёнок. Светлана Бабак, директор школы №191

Также, по её словам, у педагога не было конфликтов с учеником.

Учительница — молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель, проблем никаких. Она у этого мальчика всего с сентября. Никакого конфликта между ними не было. Светлана Бабак, директор школы №191

Причины произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Видео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского