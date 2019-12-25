Нападение на учительницу с ножом в петербургской школе обернулось уголовным делом

Следователи проводят осмотр места происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) по факту нападения на учительницу в школе Красногвардейского района. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, утром 15 декабря 15-летний девятиклассник нанес 29-летней учительнице по математике не менее трех ударов ножом. Потерпевшая и подросток госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, юноша собирался исправить оценку за контрольную. Следователи проводят осмотр места происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются. К настоящему времени обстановка возле учебного заведения спокойная, пишет "Фонтанка".

Фото: Telegram / Ржевка - Красногвардейский район СПб