На улице Руднева "гостеприимный" хозяин устроил знакомому поножовщину

Конфликт между приятелями возник во время распития спиртного.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Инцидент произошёл днём в квартире на улице Руднева, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в доме №25 на улице Руднева. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире 35-летнего мужчину с ножевым ранением в область живота. Пострадавшему немедленно была оказана медицинская помощь, после чего в тяжёлом состоянии его госпитализировали.

На месте происшествия был задержан 64-летний хозяин квартиры. По предварительной версии следствия, между мужчинами, которые совместно распивали спиртные напитки, внезапно вспыхнула ссора. В ходе конфликта владелец жилья нанёс своему гостю удар ножом. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержана банда, похищавшая людей на заправке.

Фото: pxhere