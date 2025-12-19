Пострадавшей оказывают всю необходимую помощь.

В Нижнекамске ученик напал с ножом на уборщицу. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 22 января в школе №37. По предварительной информации, ученик седьмого класса напал с ножом на сотрудницу учебного заведения. Беляев отметил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. Женщине оказывают всю необходимую помощь.

Ученика задержали сотрудники внутренних дел и Росгвардии. Его родители находятся в школе. Мэр Нижнекамска уточнил, что все ученики были эвакуированы, никто из них не пострадал. Причины нападения будут установлены компетентными органами. Также стало известно, что несовершеннолетний взрывал петарды на этажах школы.

Видео: Telegram / Радмир Беляев. Нижнекамск