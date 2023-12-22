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В Пушкине на Железнодорожной улице горела мастерская
Сегодня, 16:52
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В Пушкине на Железнодорожной улице горела мастерская

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за 18 минут. 

В Пушкинском районе сегодня, 16 февраля, произошел пожар. На Железнодорожной улице в доме № 46 загорелась мастерская. Информация о возгорании поступила в 15:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выяснилось, что в двухэтажном доме вспыхнула мастерская. Пламя охватило пять "квадратов".

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за 18 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что из горящей квартиры на Гаванской госпитализировали женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: горела мастерская, железнодорожная улица, мчс пожар, пожар в пушкине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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