В Пушкине на Железнодорожной улице горела мастерская

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за 18 минут.

В Пушкинском районе сегодня, 16 февраля, произошел пожар. На Железнодорожной улице в доме № 46 загорелась мастерская. Информация о возгорании поступила в 15:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выяснилось, что в двухэтажном доме вспыхнула мастерская. Пламя охватило пять "квадратов".

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за 18 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv