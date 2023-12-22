Из горящей квартиры на Гаванской госпитализировали женщину

Спасатели эвакуировали из дома шесть человек, в том числе четырех детей.

В Василеостровском районе сегодня, 16 февраля, произошел пожар. На Гаванской улице в доме № 45 горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:55. К этому часу в "двушке" огонь распространился по всему коридору, площадь которого составляет 15 "квадратов".

На место случившегося приехали 15 спасателей и три спецмашины. Они эвакуировали из дома шесть человек, в том числе четырех детей. Кроме того, из полыхающей квартиры вывели женщину. Ей понадобилась помощь медиков. Пострадавшую доставили в больницу.

В 6:30 пожар ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что во время пожара на складе в Центральном районе пострадал человек.

Фото: Piter.tv