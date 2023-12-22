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Во время пожара на складе в Центральном районе пострадал человек
Вчера, 23:57
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Во время пожара на складе в Центральном районе пострадал человек

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Мужчину спасли и госпитализировали в медицинское учреждение.

Вечером в четверг, 15 февраля, в Центральном районе произошел пожар в складском помещении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 22:45. В трехэтажном производственно-складском здании на 3-й Советской улице, 2, на цокольном этаже площадью 20 "квадратов" полыхало на площади 3 "квадрата". К 23:15 огонь ликвидировали.

Во время пожара пострадал мужчина. Его спасли и госпитализировали в медицинское учреждение. 

К тушению огня привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Детали случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: из горящего дома на набережной реки Фонтанки эвакуировали 6 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: 3-я советская улица, пожар на складе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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