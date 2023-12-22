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Из горящего дома на набережной реки Фонтанки эвакуировали 6 человек
Сегодня, 22:38
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Из горящего дома на набережной реки Фонтанки эвакуировали 6 человек

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вечером 15 февраля в Адмиралтейском районе произошел квартирный пожар. Из опасной зоны эвакуировали 6 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарных в 21:55. В шестикомнатной квартире дома 96 по набережной реки Фонтанки полыхала обстановка на площади 2 "квадрата". Огонь ликвидировали к 22:29.

Из опасной зоны были эвакуированы шестеро, пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: на набережной канала Грибоедова горела кухня в ресторане.

Фото: Piter.TV

Теги: набережная реки фонтанки, пожар в адмиралтейском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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