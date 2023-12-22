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На набережной канала Грибоедова горела кухня в ресторане
Сегодня, 13:29
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На набережной канала Грибоедова горела кухня в ресторане

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Накануне, 15 февраля, в Центральном районе произошел пожар. На набережной канала Грибоедова, 18-20, горела кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:06.  В помещении кухни ресторана происходило горение в вентиляционной вытяжке на площади два "квадрата". 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 34 минуты. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в Оккервиле под окнами дома нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: горел ресторан, мчс, пожар на канале грибоедова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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