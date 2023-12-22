На набережной канала Грибоедова горела кухня в ресторане

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Накануне, 15 февраля, в Центральном районе произошел пожар. На набережной канала Грибоедова, 18-20, горела кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:06. В помещении кухни ресторана происходило горение в вентиляционной вытяжке на площади два "квадрата".

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 34 минуты.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv