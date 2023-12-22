В Оккервиле под окнами дома нашли труп неизвестного мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Во Всеволожском районе Ленобласти под окнами дома нашли труп мужчины. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Днём 14 февраля поступило сообщение в экстренные службы о том, что в Оккервиле у дома по Областной улице труп на улице, возможно, выпал из окна.

Прибывшим на место происшествия правоохранителями обнаружен труп неизвестного мужчины (на вид 40 лет) с телесными повреждениями, характерными после падения с высоты.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в парке Героев-Пожарных на льду пруда нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Piter.tv