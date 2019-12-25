На Железнодорожной улице ночью потушили баню

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей.

В Курортном районе сегодня, 19 июня, произошел пожар. На Железнодорожной улице, 5, полностью сгорела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 1:46. В поселке огонь полностью уничтожил баню, крытую металлом.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Пожар потушили за 1,5 часа.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Чудновского из горящей квартиры эвакуировали человека.

Фото: Piter.tv