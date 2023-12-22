Мощный пожар на автосервисе в Пушкине локализовали

К 16:30 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

В Пушкинском районе 20 января произошел пожар на автосервисе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила спасателям в 16:20. В одноэтажном здании размером 10х25 метров по Железнодорожной улице полыхала вся площадь.

К 16:30 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, а в 17:21 огонь локализовали, ранг понизили до первого. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации огня привлекались 27 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре в Ломоносове пострадал человек.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком