Мощный пожар на автосервисе в Пушкине локализовали

В Пушкинском районе 20 января произошел пожар на автосервисе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании поступила спасателям в 16:20. В одноэтажном здании размером 10х25 метров по Железнодорожной улице полыхала вся площадь.
К 16:30 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, а в 17:21 огонь локализовали, ранг понизили до первого. Сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации огня привлекались 27 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре в Ломоносове пострадал человек.
Видео: Telegram / Петербург с огоньком
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все