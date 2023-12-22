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В квартирном пожаре в Ломоносове пострадал человек
Сегодня, 9:19
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В квартирном пожаре в Ломоносове пострадал человек

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В квартире-студии площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 2-х "квадратах".

В Ломоносове Петродворцового района в доме 21 по Еленинской улице ночью 20 января произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 01:34. В квартире-студии площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 2-х "квадратах". К 01:57 огонь потушили.

В пожаре пострадал человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. К ликвидации огня привлекались 10 специалистов личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Парашютной сгорел легковой автомобиль.

Фото: Piter.TV

Теги: квартирный пожар, пожар в ломоносове
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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