В квартирном пожаре в Ломоносове пострадал человек

В Ломоносове Петродворцового района в доме 21 по Еленинской улице ночью 20 января произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 01:34. В квартире-студии площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 2-х "квадратах". К 01:57 огонь потушили.
В пожаре пострадал человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. К ликвидации огня привлекались 10 специалистов личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Фото: Piter.TV
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