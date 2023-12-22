В квартирном пожаре в Ломоносове пострадал человек

В квартире-студии площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 2-х "квадратах".

В Ломоносове Петродворцового района в доме 21 по Еленинской улице ночью 20 января произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 01:34. В квартире-студии площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 2-х "квадратах". К 01:57 огонь потушили.

В пожаре пострадал человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. К ликвидации огня привлекались 10 специалистов личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Парашютной сгорел легковой автомобиль.

Фото: Piter.TV