В Пушкине локализовали пожар во дворце Ольги Палей

Пожар охватил площадь 1 тыс. кв.м. В 03:59 по московскому времени ему был присвоен уровень сложности 1-бис.

В Пушкинском районе Петербурга вспыхнул огонь в трехэтажном заброшенном здании, расположенном по адресу Советский переулок, 2. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

Речь идет о Дворце Ольги Палей, который представляет собой объект культурного наследия регионального значения и находится в процессе капитального ремонта. Пожар охватил площадь 1 тыс. кв.м. В 03:59 по московскому времени ему был присвоен уровень сложности 1-бис.

Через три часа возгорание удалось локализовать: информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в пожаре в частном доме на Колпинской улице погиб человек.

Видео: Telegram / МЧС России