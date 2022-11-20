В квартирном пожаре на Московском шоссе пострадала женщина

В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 2 "квадрата".

В Московском районе 26 июля произошел квартирный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Московском шоссе, 2, поступила на пульт спасателей в 17:45. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 2 "квадрата". Огонь потушили к 18:11.

В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV