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При пожаре на Дунайском проспекте пострадала женщина
Сегодня, 20:46
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При пожаре на Дунайском проспекте пострадала женщина

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Обстоятельства произошедшего уточняются.

В квартире дома 58к1 по Дунайскому проспекту во Фрунзенском районе 7 марта произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 19:16. В трехкомнатной квартире площадью 12 "квадратов" полыхало на площади 8 "квадратов".

К 19:45 огонь ликвидировали. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на улице Типанова днем 7 марта горело здание. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар на дунайском, пострадала женщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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