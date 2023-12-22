При пожаре на Дунайском проспекте пострадала женщина

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В квартире дома 58к1 по Дунайскому проспекту во Фрунзенском районе 7 марта произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 19:16. В трехкомнатной квартире площадью 12 "квадратов" полыхало на площади 8 "квадратов".

К 19:45 огонь ликвидировали. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на улице Типанова днем 7 марта горело здание.

Фото: Piter.TV