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На улице Типанова днем горело здание
Сегодня, 15:02
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На улице Типанова днем горело здание

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Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС.    

Сегодня, 7 марта, в Московском районе произошел пожар. На улице Типанова в доме № 21 загорелась проводка в электрощитовой. Пламя охватило два "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:03. На первом в электрощитовой происходило горение на площади 2 квадратных метра.    

Пожар потушили до прибытия спасателей. Никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что мужчина погиб под колёсами Dodge в Колпино.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, улица типанова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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