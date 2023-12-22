На улице Типанова днем горело здание

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС.

Сегодня, 7 марта, в Московском районе произошел пожар. На улице Типанова в доме № 21 загорелась проводка в электрощитовой. Пламя охватило два "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:03. На первом в электрощитовой происходило горение на площади 2 квадратных метра.

Пожар потушили до прибытия спасателей. Никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv