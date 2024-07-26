США не назвали пролет самолетов РФ и КНР в районе Аляски угрозой безопасности

Мэттью Миллер прокомментировал военное сотрудничество Пекина и Москвы.

Пролет российских и китайских самолетов, перехваченных американскими Военно-воздушных сил в районе Аляски, не представлял угрозы для национальной безопасности США. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином вызывает у властей в Вашингтоне определенное беспокойство.

Что касается этого конкретного эпизода <...>, мы не расцениваем его никоим образом как угрозу безопасности США. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) выступило публично с заявлением о том, что 24 июля отследило полет двух российских самолетов Ту-95 и двух китайских бортов H-6, находившихся в опознавательной зоне противовоздушной оборонф Аляски. Шеф Пентагона Ллойд Остин указал на то, что самолеты РФ и КНР не вторгались в воздушное пространство США.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State