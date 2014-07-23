США готовы помочь Румынии в поисках упавших предметов близ границы с Украиной

Мэттью Миллер прокомментировал расследование, проводимое Бухарестом.

В американском внешнеполитическом ведомстве готовы при необходимости помочь румынским властям в поиске "возможных упавших предметов" возле государственной границы с Украиной. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Мы продолжим оценивать ситуацию и делиться любой новой информацией. Если они попросят нас о каком-либо сотрудничестве, мы будем готовы помочь. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что министерство по обороне в Бухаресте сообщило общественности о том, что начало поиски "возможных упавших предметов" в уезде Тулча, расположенного в северо-восточной части страны. В профильном ведомстве добавили, что два местных самолета F-16 американского производства были подняты в воздух "для мониторинга воздушной ситуации". Инцидент зафиксирован в ночь на 24 июля. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии распространил по территории сигнал тревоги. Власти проинформировали население о возможности падения предметов из воздушного пространства около границы с соседним государством.

США выразили обеспокоенность возможным укреплением связей Белоруссии с КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State