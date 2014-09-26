США выразили обеспокоенность возможным укреплением связей Белоруссии с КНДР

Мэттью Миллер рассказал о наблюдении за деятельностью КНДр в военной сфере.

В американском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены якобы возможной активизацией сотрудничества в сфере обороны между Белоруссией и Северной Кореей. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что в настоящее время не может дать СМИ конкретную оценку рабочему визиту министра по иностранным делам в Минске Максима Рыженкова в Пхеньян.

Как вы знаете, мы крайне обеспокоены укреплением сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Северной Кореей. И если мы увидим поставки оружия Северной Кореей какой-либо другой стране или любой другой страной в Северную Корею, мы будем в равной степени обеспокоены этим. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Глава МИД Белоруссии в период с 23 по 26 июля находится в официальной поездке в Корейской Народно-Демократической Республике. В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства по результатам переговоров Рыженкова с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отметили, что стороны договорились активизировать взаимодействие.

Госдепартамент заявил, что Киев всегда был готов к переговорам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State