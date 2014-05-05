Госдепартамент заявил, что Киев всегда был готов к переговорам

Мэттью Миллер оценил визит Кулебы в Пекин.

Киевский режим всегда был готовы к мирным переговорам с российским руководством по достижению справедливого и долгосрочного мира. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Подобной информацией иностранный чиновник поделился со СМИ в качестве комментария результатов рабочей встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД Китая Ван И.

Мы уже на протяжении довольно продолжительного времени придерживаемся позиции, что когда дело касается дипломатии, то используется принцип "ничего об Украине без участия Украины". Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что по итогам встречи Ван И и Кулебы официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин привела прессе слова украинского министра о том, что его страна желает участвовать в диалоге и переговорах с Москвой и уже готовится к ним.

Госдеп сообщил о работе над скорой передачей активов РФ Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State