Госдеп сообщил о работе над скорой передачей активов РФ Украине

Мэттью Миллер оценил работу по линии передаче Украине замороженных российских денег.

В американском внешнеполитическом ведомстве работают над тем, чтобы "как можно скорее" передать Украине замороженные активы из России. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что работа специалистов направлена на то, чтобы реализовать те должностные полномочия, которые лидер Белого дома Джо Байден делегировал министру по финансам. На дополнительный вопрос СМИ о том, в какие сроки администрация планирует завершить работу по вопросу, Миллер ответил : "Как можно скорее".

Мы напряженно над этим работаем здесь, в Госдепе, и других ведомствах, в том числе Министерстве финансов США <...>. О деталях объявить сегодня нечего. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Белый дом объявил общественности 22 июля о том, что Джо Байден передал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю США Энтони Блинкену некоторые свои должностные полномочия в рамках закона о поддержке Украины. Такой документ предусматривает конфискацию замороженных российских активов. Глава государства подписал в конце апреля пакет проектов, предусматривающих возможность конфискации американскими властями замороженных активов России, а также оказание Вашингтоном дальнейшей военной помощи киевскому режиму, Израилю и Тайваню.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State