Госдеп прокомментировал визит Кулебы в Китай

Мэттью Миллер считает, что Пекину следует контактировать с Киевом.

В американском внешнеполитическом ведомстве хотят, чтобы Китай рассматривал Киев в региональном конфликте с Москвой как жертву и услышал от украинских властей о том ущербе, который страна понесла в результате боевых действий. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал рабочий визит в Пекин министра по иностранным делам Украины Дмитрия Кулебы. Спикер снова обвинил КНР в оказании помощи военно-промышленному комплексу России, что в Пекине уже не раз опровергали.

Я не собираюсь давать никаких оценок тому, что может произойти, или строить какие-то ожидания относительно этого, но я считаю важным, чтобы Китай услышал непосредственно от Украины, какие потери она понесла. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что Вашингтон пытается добиться того, чтобы "каждая страна мира признавала, что "в конфликте есть агрессор и жертва". Дмитрий Кулеба совершит поездку в Китай в период с 23 по 26 июля.

Госдеп утверждает, что не видит готовности Ирана к возобновлению ядерной сделки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State