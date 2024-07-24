Госдеп утверждает, что не видит готовности Ирана к возобновлению ядерной сделки

Мэттью Миллер прокомментировал готовность к работе с новым президентом Ирана.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Тегеран не изменил свой подход к вопросам, касающимся ядерной программы, несмотря на высказывания со стороны Ирана о готовности к возобновлению сделки по атому. Эту позицию изложил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Мы, конечно, видели заявления нового президента. Думаю, важно помнить, что такие решения принимает верховный лидер. И мы не делали выводов о том, что Иран меняет общий стратегический подход к этим вопросам. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе заметили, что сейчас путь дипломатии далек по СВПД, так как Иран якобы игнорирует требования МАГАТЭ. Мэттью Миллер понадеялся на то, что власти в Тегеране в качестве первого шага вернутся к соблюдению правил со стороны профильного агентства.

США намерены перевести в новую фазу переговоры по урегулированию конфликта в Судане.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State