США намерены перевести в новую фазу переговоры по урегулированию конфликта в Судане

Мэттью Миллер подтвердил продолжение работы, начатой в Джидде.

Американская администрация при президенте Джо Байдене их международные партнеры намерены вывести на новую стадию переговоры по мирному урегулированию ситуации в Судане, однако пока что власти в Вашингтоне не получили ответа от сторон конфликта. Мирное предложение было направлено еще 23 июля. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Госдеп приглашает стороны суданского конфликта к переговорам, организованным совместно с Саудовской Аравией и Швейцарией. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Эти переговоры, которые, как мы надеемся, пройдут. Целью этих переговоров будет дальнейшее развитие работы, начатой в Джидде, и попытка перевести в следующую стадию. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник указал СМИ на то, что в Вашингтоне по-прежнему считают, что военного решения конфликта в Судане не существует. Мэттью Миллер добавил, что гарантированно положить конец кризису в африканской стране можно только за счет четкой поддержки заинтересованными странами переговоров о режиме прекращения огня.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State