Госдеп подтвердил проведение в ОАЭ переговоров с Израилем по восстановлению Газы

Мэттью Миллер подтвердил "секретные переговоры".

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило проведение на территории ОАЭ переговоров по вопросу восстановления сектора Газа по завершении регионального конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Эта встреча действительно состоялась. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник заметил, что на встрече, в которой с американской стороны принял участие старший советник государственного секретаря Том Салливан, обсуждались планы касательно установления на Ближнем Востоке режима прекращения огня, а также то, что "произойдет на следующий день после этого". Мэттью Миллер указал СМИ на то, что содержание переговоров носит чувствительный характер, поэтому сейчас он не готов раскрывать их детали.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State