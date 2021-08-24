Госдеп подтвердил проведение в ОАЭ переговоров с Израилем по восстановлению Газы

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило проведение на территории ОАЭ переговоров по вопросу восстановления сектора Газа по завершении регионального конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Эта встреча действительно состоялась.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Иностранный чиновник заметил, что на встрече, в которой с американской стороны принял участие старший советник государственного секретаря Том Салливан, обсуждались планы касательно установления на Ближнем Востоке режима прекращения огня, а также то, что "произойдет на следующий день после этого". Мэттью Миллер указал СМИ на то, что содержание переговоров носит чувствительный характер, поэтому сейчас он не готов раскрывать их детали.
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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