Госдеп: Блинкен не планирует запрашивать контакт с Лавровым в Лаосе

Мэттью Миллер раскрыл сведения о графике руководителя Госдепа США в АТР.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен не планирует запрашивать контакт с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в рамках предстоящего совещания руководителей внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН, организованного в столице Лаоса. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Пресса напомнила иностранному чиновнику о том, что ранее в ходе подобных многосторонних совещаний неоднократно проводились двусторонние встречи между Лавровым и Блинкеном. СМИ хотели узнать сведения о том, следует ли ожидать чего-то аналогичного и на этот раз.

Я такого не ожидаю. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что Сергей Лавров примет с 26 по 27 июля личное участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН. Госдеп США объявил, что Энтони Блинкен отправится в ближайшие дни в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, во время которого посетит в том числе и Лаос.

В США считают выгодным военное сотрудничество с Тайванем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State