Мэттью Миллер прокомментировал призыв Дональда Трампа к администрации США.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что сотрудничество США и Тайваня в военной сфере выгодно для промышленности и экономики Вашингтона. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал слова бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа к властям острова заплатить за обеспечение их безопасности.

Тайвань покупает военную технику у США на миллиарды долларов. Закупка им военной техники поддерживает производство в США, промышленность в США, технологический сектор в США. Так что закупки, которые они делают, как мы считаем, важны не только для региональной безопасности, но и для экономики США. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Дональд Трамп заявил новостному агентству The Bloomberg о том, что Тайвань "должен платить США за оборону", а местные компании якобы уже "забрали около 100% американского бизнеса по производству чипов". Мэттью Миллер в связи с этим обстоятельством констатировал, что подписанный в конце апреля 2024 года главой государства Джо Байденом пакет законопроектов предусматривает возможность передачи партнерам вооружений непосредственно со складов Пентагона. В Госдепе напомнили, что подобные полномочия власти страны получили впервые.

Госдеп не комментирует обвинения экс-сотрудницы ЦРУ за связи с южнокорейской разведкой.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State