Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

В Госдепе США прокомментировали план по сосуществованию двух государств на Ближнем Востоке.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают возможным мирное сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Соответствующей информацией с участниками мероприятия, организованного на площадке местного института Маккейна в Седоне штата Аризона, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Я считаю, что двухгосударственное решение достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос. Я считаю возможным существование палестинского государства при условии наличия обязательных гарантий безопасности для Израиля. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США подчеркнул, что власти в Вашингтоне полностью привержены необходимости обеспечить безопасность еврейского государства. При этом дипломаты полагают, что существует способ вывести Палестину на путь государственности таким образом, чтобы продемонстрировать региональным и мировым геополитическим игрокам, "что это будет не то, чего может опасаться Израиль".

Блинкен: США ждут положительного ответа от ХАМАС на предложение о прекращении огня.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State