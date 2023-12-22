Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

В американском внешнеполитическом ведомстве считают возможным мирное сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Соответствующей информацией с участниками мероприятия, организованного на площадке местного института Маккейна в Седоне штата Аризона, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.
Я считаю, что двухгосударственное решение достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос. Я считаю возможным существование палестинского государства при условии наличия обязательных гарантий безопасности для Израиля.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Глава Госдепа США подчеркнул, что власти в Вашингтоне полностью привержены необходимости обеспечить безопасность еврейского государства. При этом дипломаты полагают, что существует способ вывести Палестину на путь государственности таким образом, чтобы продемонстрировать региональным и мировым геополитическим игрокам, "что это будет не то, чего может опасаться Израиль".
Блинкен: США ждут положительного ответа от ХАМАС на предложение о прекращении огня.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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