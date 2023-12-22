Блинкен: США ждут положительного ответа от ХАМАС на предложение о прекращении огня

В Госдепе США оценили позицию боевиков на Ближнем Востоке.

В американском внешнеполитическом ведомстве надеются, что радикальное палестинское движение ХАМАС даст положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. Соответствующей информацией с участниками мероприятия, организованного на площадке местного института Маккейна в Седоне штата Аризона, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Сейчас лучшее, что может случиться, - это достижение соглашения <...>, которое изучает ХАМАС, чтобы получить прекращение огня и освобождение заложников. <...> Мы ждем ответа от ХАМАС, мы ждем, ответят ли они "да" на прекращение огня и освобождение заложников. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По версии Госдепа США, реальность на Ближнем Востоке сейчас такова, что единственное, что стоит между жителями сектора Газы и режимом прекращением огня, это боевики ХАМАС. Эксперт дополнительно упомянул о важности обеспечения безопасности мирных жителей города Рафах. Дипломат заметил, что в отсутствие такого плана от еврейского государства по защите местного населения, власти США не могут поддержать крупномасштабную военную операцию Израиля в Рафахе.

Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State