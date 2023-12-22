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Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен

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Энтони Блинкен оценил пользу для Вашингтона в поддержке ВСУ.

Новая миллиардная военная помощь со стороны Вашингтона Украине останется инвестициями в США. Соответствующей информацией с участниками мероприятия, организованного на площадке местного института Маккейна, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что сенаторы США по результатам голосования приняли законопроект о внешней дополнительной помощи международным союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване.  Обе палаты Конгресса таким образом одобрили документ. Глава государства  Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным партнерам. Он снял последнее юридическое препятствие для возобновления поставок для ВСУ американских вооружений. 

США представили в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: военная помощь, всу, госдеп, инвестиции, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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