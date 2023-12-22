Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен

Энтони Блинкен оценил пользу для Вашингтона в поддержке ВСУ.

Новая миллиардная военная помощь со стороны Вашингтона Украине останется инвестициями в США. Соответствующей информацией с участниками мероприятия, организованного на площадке местного института Маккейна, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что сенаторы США по результатам голосования приняли законопроект о внешней дополнительной помощи международным союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Обе палаты Конгресса таким образом одобрили документ. Глава государства Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным партнерам. Он снял последнее юридическое препятствие для возобновления поставок для ВСУ американских вооружений.

США представили в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State