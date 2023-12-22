США представили в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе

Американская администрация при президенте Джо Байдене представила в Совет Безопасности ООН проект собственной резолюции, призывающей стороны конфликта на Ближнем Востоке к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников палестинским радикальным движением ХАМАС. Соответствующее заявление государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал в интервью местному телеканалу Al Hadath.

У нас есть резолюция, которую мы выдвинули прямо сейчас и которая находится на рассмотрении. Она содержит призыв к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, и мы очень надеемся, что страны поддержат ее.

Энтони Блинкен, глава Госдепа США