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США представили в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе

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Энтони Блинкен рассказал о том, что документ рассматривается членами Совбеза в Нью-Йорке.

Американская администрация при президенте Джо Байдене представила в Совет Безопасности ООН проект собственной резолюции, призывающей стороны конфликта на Ближнем Востоке к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников палестинским радикальным движением ХАМАС. Соответствующее заявление государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал в интервью местному телеканалу Al Hadath.

У нас есть резолюция, которую мы выдвинули прямо сейчас и которая находится на рассмотрении. Она содержит призыв к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, и мы очень надеемся, что страны поддержат ее.

Энтони Блинкен, глава Госдепа США

Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером.

Фото и видео: YouTube / AlHadath الحدث

Теги: ближний восток, госдеп, режим прекращения огня, сектор газа, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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